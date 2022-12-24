تريزيجيه: نستحق الفوز على فنربخشة.. والجميع لديه الفرصة لحصد لقب الدوري التركي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - فنربخشة

شدد محمود حسن "تريزيجيه" نجم طرابزون سبور التركي على أحقية فريقه في الفوز على فنريخشة في قمة الجولة 15 من الدوري التركي.

وتألق تريزيجيه التركي مرة أخرى في فوز فريقه على المتصدر فنربخشة بهدفين دون رد.

وقال تريزيجيه عقب الفوز: "حاربت من أجل الفريق وحصد الـ 3 نقاط وأردت إسعاد الجماهير ونستحق الفوز اليوم وهو ما فعلناه".

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وأضاف "الجميع لديه الفرصة للفوز باللقب ونحن نؤمن بأننا سنفعلها مجددا".

وتاب "لدي حافز من الجميع في الفريق سواء المدرب أو مساعده وكذلك زملائي في الفريق".

وأتم "اليوم نستحق الفوز وبالنسبة لنا هي 3 نقاط مهمة".

وسجل تريزيجيه ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 101، وهو خامس أهداف الجناح المصري في الدوري التركي هذا الموسم، في 14 مشاركة صنع خلالها 3 أهداف أيضا، ليصل مجموع مساهماته إلى 8 أهداف.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب طرابزون سبور إلى 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما باتت صدارة فنربخشة مهددة برصيد 29 نقطة، حيث سيفقدها إذا فاز جالاتا سراي (27 نقطة) على إسطنبول سبور غدا الأحد.

ماذا قدم تريزيجيه أمام فنربخشة؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

لمسات الكرة: 43

التمريرات الصحيحة: 17 من 18

دقة التمرير: 94%

صناعة الفرص الكبيرة: 1

التسديدات على المرمى: 2 من 4

المراوغات الناجحة: 0 من 1

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 11

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 3

مخالفات مكتسبة: 3

التدخلات: 4

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