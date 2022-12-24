عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك

يدير عبد العزيز السيد مباراة المقاولون العرب والزمالك تحكيميا لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي ذئاب الجبل والأبيض على ملعب المقاولون العرب في الخامسة مساءً غدا الأحد.

ويعاون السيد كل من أحمد توفيق طلب ومحمد عبد المجيد.

ويتواجد جلال أحمد كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد علاء صبري ويعاونه أحمد بكر.

وأدار السيد مباراتين كحكم ساحة الموسم الحالي في الدوري المصري.

الأولى بين سموحة والبنك الأهلي انتهت 1-1 والإسماعيلي وبيراميدز وانتهت بفوز الأخير 2-1.

وخلال المباراتين أشهر 9 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وأدار السيد 6 مباريات للمقاولون العرب فازوا في 1 وخسروا 3 وتعادلوا في 2.

بينما لم يخسر الزمالك معه في 4 مباريات أدارها تحكيميا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة.