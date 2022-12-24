عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد - الزمالك - المصري

يدير عبد العزيز السيد مباراة المقاولون العرب والزمالك تحكيميا لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي ذئاب الجبل والأبيض على ملعب المقاولون العرب في الخامسة مساءً غدا الأحد.

ويعاون السيد كل من أحمد توفيق طلب ومحمد عبد المجيد.

أخبار متعلقة:
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود مصدر من الإسعاف لـ في الجول: لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الأهلي والاتحاد الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا

ويتواجد جلال أحمد كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد علاء صبري ويعاونه أحمد بكر.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎EGIPTANTA الدوري المصري الممتاز الجولة التاسعة الأحد 25 ديسمير 2022 ستاد المقاولون العرب الزمالك 5:00 2 المقاولون العرب مصر عبد العزيز السيد é مصر حكم ساحة أحمد توفيق طلب 然 مصر حكم مساعد محمد عبد المجيد N مصر حكم مساعد 2 جلال أحمد M مصر حكم رابع علاء صبري 2 مصر حكم VAR أحمد بكر حكم VAR مساعد‎'‎‎

وأدار السيد مباراتين كحكم ساحة الموسم الحالي في الدوري المصري.

الأولى بين سموحة والبنك الأهلي انتهت 1-1 والإسماعيلي وبيراميدز وانتهت بفوز الأخير 2-1.

وخلال المباراتين أشهر 9 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وأدار السيد 6 مباريات للمقاولون العرب فازوا في 1 وخسروا 3 وتعادلوا في 2.

بينما لم يخسر الزمالك معه في 4 مباريات أدارها تحكيميا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة.

عبد العزيز السيد الدوري المصري في الدوري الزمالك المقاولون العرب
نرشح لكم
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا أحمد سمير رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش حوار في الجول - أبو الرجال: التحكيم في كأس العالم أسهل من إفريقيا كل الفرص ضاعت.. تعادل سلبي بين فيوتشر وطلائع الجيش المحلة يحتج على إلغاء هدفه أمام فاركو: أخطاء الحكام حرمتنا من صدارة الدوري أكثر من أكمل مراوغات في المباراة.. الجابري رجل مبارة الحرس والبنك
أخر الأخبار
ملف - بيان من الاتحاد.. تطورات أحداث مباراة سوبر كرة السلة 8 دقيقة | كرة سلة
وزارة الرياضة تكلف لجنة لبحث ملابسات واقعة سقوط المنصة في سوبر السلة 16 دقيقة | كرة سلة
وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة 21 دقيقة | كرة سلة
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك 22 دقيقة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود 34 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الإسعاف لـ في الجول: لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الأهلي والاتحاد 35 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 نهاية كأس العالم - الأرجنتين (3) 4-2 (3) فرنسا.. التاااااااااانجو أبطال العالم