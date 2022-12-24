الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

أحمد الغندور

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة.

ويلعب سموحة ضد الأهلي غدا الأحد، في الجولة التاسعة للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويدير المباراة أحمد الغندور ويعاونه كل من سمير جمال وصالح محمد، وعمرو رمضان حكما رابعا.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سموحة قائمة سموحة - العشري يضم 22 لاعبا لمواجهة الأهلي

والثنائي عمرو الشناوي وأحمد صلاح للفيديو.

وتولى أحمد الغندور إدارة مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم وكانت أمام أسوان وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

الأهلي سموحة الدوري المصري أحمد الغندور
نرشح لكم
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا أحمد سمير رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش حوار في الجول - أبو الرجال: التحكيم في كأس العالم أسهل من إفريقيا كل الفرص ضاعت.. تعادل سلبي بين فيوتشر وطلائع الجيش المحلة يحتج على إلغاء هدفه أمام فاركو: أخطاء الحكام حرمتنا من صدارة الدوري أكثر من أكمل مراوغات في المباراة.. الجابري رجل مبارة الحرس والبنك
أخر الأخبار
ملف - بيان من الاتحاد.. تطورات أحداث مباراة سوبر كرة السلة 8 دقيقة | كرة سلة
وزارة الرياضة تكلف لجنة لبحث ملابسات واقعة سقوط المنصة في سوبر السلة 16 دقيقة | كرة سلة
وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة 21 دقيقة | كرة سلة
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك 22 دقيقة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود 34 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الإسعاف لـ في الجول: لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الأهلي والاتحاد 35 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 نهاية كأس العالم - الأرجنتين (3) 4-2 (3) فرنسا.. التاااااااااانجو أبطال العالم