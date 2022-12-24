أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود

كشف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش شعوره بعد الفوز بجائزة رجل المباراة أمام فيوتشر في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سمير عقب نهاية اللقاء: "التعادل أمام فيوتشر يُعد نتيجة إيجابية، بعد الفوز المباراة الماضية".

وتابع "وصلنا لمرمى فيوتشر كثيرا ولم نوفق، حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية أمام فيوتشر، ودرسنا الفريق جيدا وخاصة الكرات الثابتة وسنركز في المباريات المقبلة".

وأضاف "محمد يوسف المدير الفني أريد أن أعطيه حقه وتأثيره يظهر علينا في الملعب، بين الشوطين شكرنا على مجهود الشوط الأول وحفزنا في الشوط الثاني وطالبنا ببعض الأفكار ونفذها الفريق وخرجنا بنتيجة إيجابية".

وأكمل "راض عن التعادل رغم إنني تمنيت الفوز".

وردا على شعوره بالحزن للخروج قبل دقائق من نهاية اللقاء: "بالطبع لا أشعر بالحزن لأنني أريد أن أقدم شيء للفريق والأهم مصلحة الفريق وخروجي دون إصابات".

وأتم عن فوزه بجائزة رجل المباراة "أعمل لنفسي لأتطور والجائزة تشعرني بالتعب والمجهود الذي أقدمه للفريق وزملائي الكل على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الفريق".

وكان لـ أحمد سمير خلال المباراة 27 تمريرة منهم 21 بشكل صحيح بنسبة نجاح 78%.

وسدد أحمد سمير 3 مرات على المرمى من بينهم 2 بين القائمين والعارضة.

وصنع 4 فرص مؤكدة للتسجيل لزملائه.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ووصل طلائع الجيش إلى النقطة 11 في المركز التاسع.