الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وجراحة في النمسا
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:29
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي إصابة أكرم توفيق مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأشار الأهلي إلى أن اللاعب سيخضع لجراحة الرباط الصليبي في النمسا.
ومن المنتظر أن يطير أكرم توفيق إلى النمسا خلال أيام لإجراء الجراحة.
وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مران الأهلي الجماعي أمس الجمعة.
وتعد الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية لـ أكرم توفيق هذا العام، بعدما تعرض للإصابة الأولى خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.
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