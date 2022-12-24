كرة سلة - بعد انهيار المنصة ووقوع إصابات.. إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:15

كتب : محمد أسامة

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراة كأس السوبر لكرة السلة واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

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FilGoal.com يتمنى السلامة لكافة الحضور.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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