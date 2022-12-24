أحمد سمير رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

أحمد سمير

حصد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام فيوتشر.

وتعادل فيوتشر سلبيا مع طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وكان لـ أحمد سمير خلال المباراة 27 تمريرة منهم 21 بشكل صحيح بنسبة نجاح 78%.

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وسدد أحمد سمير 3 مرات على المرمى من بينهم 2 بين القائمين والعارضة.

وصنع 4 فرص مؤكدة للتسجيل لزملائه.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ووصل طلائع الجيش إلى النقطة 11 في المركز التاسع.

أحمد سمير طلائع الجيش فيوتشر الدوري المصري
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