حوار في الجول - أبو الرجال: التحكيم في كأس العالم أسهل من إفريقيا

أجرى FilGoal.com حوارا مع محمود أبو الرجال الحكم المصري الوحيد في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر وانتهى بتتويج منتخب الأرجنتين.

وشارك أبو الرجال كحكم مساعد ضمن طاقم تحكيم الجامبي باكاري جاساما في مباراة هولندا ضد قطر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشارك كحكم فيديو في مباريات اليابان ضد ألمانيا، وتونس ضد الدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات، والبرازيل ضد سويسرا في الجولة الثانية من نفس الدور.

ما شعورك عقب تمثيل مصر في كأس العالم 2022 في قطر؟

شعرت بالفخر والتشريف منذ أن تم إبلاغي بالاختيار، وعند ذهابي للمشاركة في كأس العالم، وعند عودتي إلى مصر.

هو شرف لي أمام بلدي مصر، وأمام التحكيم المصري وأمام أسرتي، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد تعب وجهد كبير، وأتمنى الاستمرار.

كيف استعددت للمشاركة في كأس العالم من حيث المشاركة في معسكرات الاتحاد الدولي أو على المستوى الفردي؟

شاركنا في عدة في معسكرات وبطولات قبل كأس العالم، لمدة أربع أو خمس سنوات حتى إعلان القائمة النهائية قبل البطولة بستة أشهر، وبعد إعلانها، سافرنا إلى قطر من أجل خوض معسكر لمدة أسبوع، ثم خضت تدريبات منفردة في مصر، حتى شاركت في المعسكر النهائي للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل بداية بطولة كأس العالم 2022.

هل تختلف الاستعدادات لكأس العالم عن الاستعداد لأي بطولة أخرى شاركت فيها مثل كأس العالم للأندية أو كأس أمم إفريقيا؟

الاستعدادات متماثلة في كل البطولات، لكن الفارق في كأس العالم أن المدة كانت أطول، حيث وصلت إلى 6 أشهر، فكنت حريص على ألّا أتعرض لأي إصابة من شأنها تعطيلي حينما يحل موعد البطولة.

ما هي أدوارك في المباريات التي شاركت فيها في كأس العالم؟ ولماذا انتظرت حتى الجولة الثالثة من دور المجموعات حتى تسجل ظهورك الأول كحكم مساعد؟

شاركت في ٤ مباريات، منهم مباراة كحكم راية و٣ مباريات كحكم مساعد فيديو احتياطي (stand by).

يوجد ٥ حكام للفيديو، منهم ٤ يتواجدون في غرفة الفيديو، والحكم الخامس هو حكم احتياطي في حالة حدوث حالة طارئة في غرفة الفيديو ويتواجد في الملعب.

أكبر الحكام والعديد منهم انتظروا حتى الجولة الثالثة من أجل خوض أول مباراة في البطولة.

لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم هي المسؤولة عن اختيار المباريات للحكام، ولا أحد يتدخل فيها.

المهم عندما يتم اختيارك لخوض مباراة، هو أن يكون أداؤك جيدًا، ولا تسبب المشاكل في المباريات، وأن تترك لدى لجنة الحكام انطباعًا جيدًا.

كذلك أنا أعمل كحكم مساعد، ولست حكم ساحة، وبالتالي فأنا مرتبط بحكم الساحة، ولا يمكن أن أشارك بدونه في المباريات، بشكل منفرد.

هل تكون المباراة أسهل نوعًا ما إذا كانت غير مؤثرة في التأهل من دور المجموعات؟

بالعكس، نحن لا ننظر لهذا تمامًا، نحن نخوض مباراة في كأس العالم، وطرفاها منتخب قطر صاحب الأرض، وهولندا المنتخب الكبير، فالمباراة كبيرة وأمام العالم.

هل صحيح أن إدارة مباراة في كأس العالم تكون أسهل من إدارة مباراة في البطولات الإفريقية أو في مصر؟

نعم، صحيح بنسبة 100%، لأن الفرق في المستوى الأعلى تكون لديها خطة، وخطوطها منظمة وتلعب كرة القدم بشكل صحيح، فيساعدك هذا في العمل بأريحية أكبر، رغم أن الحالات تكون صعبة ودقيقة، ولكنك تركز في عملك التحكيمي فقط، ولا يوجد ما يشتتك مثل الاعتراضات.

هل أضاف الجمهور القطري ضغطًا عليك أثناء إدارة مباراة قطر ضد هولندا؟

الجمهور كان ينادي عليّ أثناء المباراة، لأن أغلب الناس مصريين، وجميع من في قطر كانوا في قمة الاحترام وقدموا أفضل استقبال وكرم.

لم أركز مع النداءات ولم تشتتني أثناء المباراة.

ما هو تعليق لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم لك عقب مباراة قطر وهولندا؟

التعليق كان: لا يوجد مشاكل. وهذا يعني أن الأمور جيدة.

ما رأيك في قرار زيادة الوقت المحتسب بدلًا من الوقت الضائع ليناسب الوقت الضائع بالفعل في المباريات؟

هذا القرار سيجعل اللاعبين يقللون من تعمد إضاعة الوقت، وكذلك سيعطي الفرصة للجمهور ليستمتع أكثر بالمباريات.

هل ترى أنه يمكن في مصر تطبيق قانون زيادة الوقت المحتسب بدلًا من الوقت الضائع؟

لا أعلم إذا كان يمكن تطبيق هذا القانون في مصر، لكن ليس لديّ تحفظ على تطبيقه، نحن متواجدون لتطبيق العدالة، وجزء منها أننا سنقوم باحتساب الوقت الضائع بكل دقة لإعطاء كل فريق حقه.

ما هي الأمور التي استفدتها من مشاركتك في كأس العالم 2022 في قطر؟

استفدت أنني أريد أن أعمل بشكل أكبر، لكي أشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم، واكتسبت خبرات كبيرة أريد تطبيقها في بلدي، لأني أتعامل مع أفضل حكام في العالم، ومتواجد بين الأفراد الذين كنت أحلم بالتواجد معهم.

من كان يتواصل معك من الحكام أثناء مشاركتك في كأس العالم 2022؟

من الحكام السابقين عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وخليل حامد وأيمن دجيش ومحمود عاشور وأحمد أبو العلا وتامر دري وتوفيق السيد وسمير عثمان وأحمد الشناوي.

من الزملاء الحاليين محمود البنا وأمين عمر وأحمد حسام وإبراهيم نور الدين وأحمد الغندور ومحمد حسن وطارق سامي.

مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام تواصل معي وشجعني أثناء توجهي لخوض مباراة قطر وهولندا وتحدث معي بشكل جيد جدًا، وأشكره على ذلك.

كيف تم استقبالك من المسؤولين بعد العودة إلى مصر وقد كنت الحكم المصري الوحيد في كأس العالم 2022؟

لم يستقبلني أي مسؤول عند عودتي، فقط أسرتي هي من استقبلتني.

أنا حكم، وأعلم واجباتي بشكل جيد جدًا، وقمت بعملي في كأس العالم، ولا أشغل بالي بذلك ولا أنتظر أي شئ ولا يصح أن أطلب التكريم.

من الوارد في الأيام القادمة أن يتم تكريمي، لأنني وصلت مصر منذ أيام فقط.

لست حزينًا من أي شخص لم يعطني حقي، وفي نفس الوقت أشكر كل من ساعدني.

ما رأيك في الانتقادات التي يتعرض لها التحكيم المصري منذ الموسم الماضي؟

الانتقادات أمر طبيعي، وتحدث طوال الوقت، ودائما التحكيم يكون هو الحلقة الأضعف.

انتقاد الحكام أصبح ثقافة، مهما قمت بتوعية الجماهير والمسؤولين.

يجب أن نعظم من شأن التحكيم المصري وحكامه، وهذا دور أي فرد يرى أنه يمكنه المساهمة فيه.

كيف تتصرف إذا تعرضت لانتقادات عنيفة بعد أحد المباريات؟

لا أشغل نفسي بالانتقادات إذا كنت أرى أنني لم أخطئ، وأحاول تعديل أخطائي إذا كنت مخطئ.

إذا شعرت بحدوث انتقادات عنيفة لا أتابعها تمامًا، وإذا وصلتني أتعامل معها بشكل طبيعي ولا أتأثر، فأنا أعلم أدائي إذا كنت مخطئًا أم مصيبًا.

أيهما تفضل، العمل كحكم راية أم كحكم في تقنية الفيديو؟

أفضل العمل كحكم راية، لأنني أحب التواجد في الملعب، وأي حكم تكون متعته في الملعب.