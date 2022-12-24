رومانو: سواريز يرفض عرضا سعوديا.. ويقترب من جريميو البرازيلي

رفض الأوروجوياني لويس سواريز عرضا من الخليج السعودي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي الإيطالية فإن سواريز رفض عرضا لمدة 18 شهرا من الفريق السعودي.

وكشف رومانو أن النادي السعودي قدّم 6 ملايين دولار كراتب سنوي لمهاجم برشلونة وليفربول الأسبق.

وأوضح أن سواريز (35 عاما) وصل لـ اتفاق شفهي مع جريميو البرازيلي في انتظار توقيع العقود فقط.

Luis Suárez has been approached by Saudi club Al-Khaleej on a 18 months deal but his decision is clear: he’s set to join Grêmio as free agent 🚨🇺🇾 #transfers #Gremio Al-Khaleej offered $6m package but Gremio have full verbal agreement with Suárez, now waiting to sign documents. pic.twitter.com/YcSasYU9kE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2022

وسبق أن أوضح سيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني بشبكة TyC الأرجنتينية أن سواريز سيوقع مع الفريق البرازيلي لمدة موسمين وسيحصل على أعلى راتب في الفريق.

🚨Gremio y Luis Suárez llegaron a un acuerdo de palabra. *️⃣Ahora trabajan los abogados del club y del futbolista y, si está todo acorde a lo conversado, firmará un contrato por dos temporadas. Será el jugador mejor pago del plantel. 🔵⚫⚪ #TratoHecho pic.twitter.com/hhp3uqcW57 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2022

ويحتل الخليج السعودي المركز الخامس عشر قبل الأخير في الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بعد مرور 9 جولات.

ويمتلك الخليج 8 لاعبين محترفين في صفوفه.

فيما يعود جريميو الموسم المقبل للدوري البرازيلي بعدما حسم تأهله من دوري الدرجة الثانية.

ولعب سواريز في الأشهر السابقة لصفوف ناسيونال الأوروجوياني وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري المحلي قبل كأس العالم.

وفي المونديال شارك مع السيلستي وودع من دور المجموعات بعدما حصد الفريق 4 نقاط فقط.