رومانو: سواريز يرفض عرضا سعوديا.. ويقترب من جريميو البرازيلي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

لويس سواريز - غانا وأوروجواي - كأس العالم 2022

رفض الأوروجوياني لويس سواريز عرضا من الخليج السعودي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي الإيطالية فإن سواريز رفض عرضا لمدة 18 شهرا من الفريق السعودي.

وكشف رومانو أن النادي السعودي قدّم 6 ملايين دولار كراتب سنوي لمهاجم برشلونة وليفربول الأسبق.

أخبار متعلقة:
ناسيونال يكشف لـ في الجول ترتيبات وداع لويس سواريز بقيادة لويس سواريز.. ناسيونال يفوز بـ كلاوسورا الدوري الأوروجوياني ومباراة من أجل اللقب رئيس ناديه يعلن موعد رحيل لويس سواريز كوبا سود أمريكانا - لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول مع ناسيونال

وأوضح أن سواريز (35 عاما) وصل لـ اتفاق شفهي مع جريميو البرازيلي في انتظار توقيع العقود فقط.

وسبق أن أوضح سيزار لويس ميرلو الصحفي الأرجنتيني بشبكة TyC الأرجنتينية أن سواريز سيوقع مع الفريق البرازيلي لمدة موسمين وسيحصل على أعلى راتب في الفريق.

ويحتل الخليج السعودي المركز الخامس عشر قبل الأخير في الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بعد مرور 9 جولات.

ويمتلك الخليج 8 لاعبين محترفين في صفوفه.

فيما يعود جريميو الموسم المقبل للدوري البرازيلي بعدما حسم تأهله من دوري الدرجة الثانية.

ولعب سواريز في الأشهر السابقة لصفوف ناسيونال الأوروجوياني وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري المحلي قبل كأس العالم.

وفي المونديال شارك مع السيلستي وودع من دور المجموعات بعدما حصد الفريق 4 نقاط فقط.

لويس سواريز جريميو الخليج
نرشح لكم
أثليتك: بسبب مطالب لايبزيج المادية.. تشيلسي يتجه لمحاولة ضم بادياشيلي موندو ديبورتيفو: ألونسو يقترب من تجديد تعاقده مع برشلونة ذا أثليتك: جورجينيو يفكر في مغادرة تشيلسي مجانا مصيلحي يكشف حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع مروان عطية.. ومكالمة رئيس الزمالك في الجول يكشف وجهتين محتملتين لـ زياد طارق "قد يدخل في مفاوضات ضم مروان عطية" أوناحي يكشف كيف سيختار فريقه القادم تقرير برتغالي: مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول لضم إنزو فيرنانديز النجم الساحلي: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم الضاوي
أخر الأخبار
عضو إدارة الاتحاد لـ في الجول: نقل أحد المشجعين بحالة خطرة إلى مستشفى مصر الدولي 4 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: نستحق الفوز على فنربخشة.. والجميع لديه الفرصة لحصد لقب الدوري التركي 9 دقيقة | المحترفون
ملف - تطورات أحداث سوبر السلة.. نقل أحد المشجعين بحالة خطرة إلى مستشفى أخرى 27 دقيقة | كرة سلة
وزارة الرياضة تكلف لجنة لبحث ملابسات واقعة سقوط المنصة في سوبر السلة 35 دقيقة | كرة سلة
وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة 40 دقيقة | كرة سلة
عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك 41 دقيقة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الأهلي وسموحة 46 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سمير: التعادل أمام فيوتشر نتيجة إيجابية.. وجائزة رجل المباراة تشعرني بالتعب والمجهود 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 نهاية كأس العالم - الأرجنتين (3) 4-2 (3) فرنسا.. التاااااااااانجو أبطال العالم