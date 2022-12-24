كل الفرص ضاعت.. تعادل سلبي بين فيوتشر وطلائع الجيش

تعادل فريق فيوتشر سلبيا مع ضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة للدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ووصل طلائع الجيش إلى النقطة 11 في المركز التاسع.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الخطيرة من الفريقين وإن كانت المحاولات الأكثر لفريق طلائع الجيش.

وصف المباراة

ظهر طلائع الجيش بشكل أفضل في الشوط الأول وكانت له فرصة خطيرة بتسديدة قوية من كريم طارق من أمام منطقة الجزاء لكنها مرت جوار المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر كريم طارق فرصة التسجيل بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة أحمد سمير ليمر من جنش ويسدد لكن كريم وليد تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وكاد عبد الرحمن شيكا أن يسجل للجيش بعد ركنية نفذها أحمد سمير وقابلها بضربة رأسية قوية لكن جنش تصدى للكرة من على خط المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع انطلق محمد شحاتة نحو مرمى فيوتشر قبل أن يتعرض للعرقلة أمام خط منطقة الجزاء ليحصل على مخالفة.

ونفذ أحمد متعب الكرة لتصطدم في الحائط البشري وترتد وتصل إلى جنش.

وكاد علي زعزع أن يسجل هدف فوز فيوتشر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعدما قابل ضربة ركنية برأسية لكن الكرة اصطدمت في القائم.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.