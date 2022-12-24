المحلة يحتج على إلغاء هدفه أمام فاركو: أخطاء الحكام حرمتنا من صدارة الدوري

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 20:57

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة

قرر غزل المحلة إرسال احتجاجا رسميا إلى لجنة الحكام للاعتراض على قرار الحكم السيد منير بإلغاء هدف الفريق أمام فاركو.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد غزل المحلة.

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ويعترض غزل المحلة في الاحتجاج وفقا لبيان أصدره النادي، على القرارات العكسية التي اتخذها الحكم خلال المباراة، مما أسفر عن ضياع نقطتين مهمتين في صراع الفريق لأجل التواجد في المربع الذهبي.

وأوضح النادي في بيانه "إنها ليست المرة الاولي التي يتعرض فيها فريق غزل المحلة لهذا الظلم البين".

وواصل "أخطاء الحكام المتكررة أضاعت علي الفريق نقاط مستحقة كانت كفيلة بوضعه على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز".

ورفع المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

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