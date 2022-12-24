سجل هدفا في الرمق الأخير.. ماذا قدم تريزيجيه أمام فنربخشة

تألق محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي مرة أخرى في فوز فريقه على المتصدر فنربخشة بهدفين دون رد.

وسجل تريزيجيه ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 101، وهو خامس أهداف الجناح المصري في الدوري التركي هذا الموسم، في 14 مشاركة صنع خلالها 3 أهداف أيضا، ليصل مجموع مساهماته إلى 8 أهداف.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب طرابزون سبور إلى 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما باتت صدارة فنربخشة مهددة برصيد 29 نقطة، حيث سيفقدها إذا فاز جالاتا سراي (27 نقطة) على إسطنبول سبور غدا الأحد.

ماذا قدم تريزيجيه أمام فنربخشة؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

لمسات الكرة: 43

التمريرات الصحيحة: 17 من 18

دقة التمرير: 94%

صناعة الفرص الكبيرة: 1

التسديدات على المرمى: 2 من 4

المراوغات الناجحة: 0 من 1

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 11

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 3

مخالفات مكتسبة: 3

التدخلات: 4