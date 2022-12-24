قرعة كأس السوبر السعودي - موقعة قوية تنتظر حجازي وطارق حامد في نصف النهائي
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
تم الإعلان عن مباريات كأس السوبر السعودي بعد إجراء القرعة بين الفرق الأربعة المشاركة.
ويلعب الاتحاد أمام النصر، فيما يلعب الفيحاء ضد الهلال.
ويضم الاتحاد الثنائي المصري المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد.
وتقام مباريات البطولة بين 24 و29 يناير.
ما يعني أن الفائز من الاتحاد والنصر سيلاقي الفائز من الفيحاء والهلال في التاسع والعشرين من يناير الجاري.
وسيتم تحديد المواعيد والملاعب لاحقا، على أن تقام البطولة بالكامل في الرياض.
الاتحاد 🆚 النصر
الفيحاء 🆚 الهلال
نتيجة قرعة #كأس_السوبر_السعودي 🌟👇 pic.twitter.com/Ret4UF2ozD— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) December 24, 2022
واعتمد كأس السوبر السعودي النظام الرباعي، الذي ينتهجه كأس السوبر الإسباني والذي يقام أيضا في السعودية.
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