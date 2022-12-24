الخامس من تريزيجيه.. طرابزون يسقط فنربخشة ويترك صدارته في مهب الريح

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

تريزيجيه

تغلب طرابزون سبور على ضيفه فنربخشة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون منذ بداية المباراة إلى نهايتها، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكاد فنربخشة أن يتقدم مبكرا بتسديدة من إيرفان قهفجي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 15.

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ونال تريزيجيه بطاقة صفراء في الدقيقة 18 بعد دهسه لقدم سردار عزيز.

ونال ميجيل كريسبو مدافع فنربخشة الإنذار الأول في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بسبب تدخله على أناستازيوس باكاسيتاس.

وفي الدقيقة 57 نال كريسبو الإنذار الثاني، ليكمل فنربخشة المباراة بـ 10 لاعبين.

وسجل ماكسي جوميز هدف طرابزون الأول في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من باكاسيتاس.

وفي الدقيقة 101 سجل تريزيجيه الهدف الثاني، وهو خامس أهداف الجناح المصري في الدوري التركي هذا الموسم، في 14 مشاركة صنع خلالها 3 أهداف أيضا، ليصل مجموع مساهماته إلى 8 أهداف.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب طرابزون سبور إلى 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما باتت صدارة فنربخشة مهددة برصيد 29 نقطة، حيث سيفقدها إذا فاز جالاتا سراي (27 نقطة) على إسطنبول سبور غدا الأحد.

الدوري التركي محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور
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