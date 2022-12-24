انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الاتحاد - السوبر المصري لـ كرة السلة

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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