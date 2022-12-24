انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة

عضو إدارة الاتحاد لـ في الجول: نقل أحد المشجعين بحالة خطرة إلى مستشفى مصر الدولي

وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة

مصدر من الإسعاف لـ في الجول: لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الأهلي والاتحاد