أكثر من أكمل مراوغات في المباراة.. الجابري رجل مبارة الحرس والبنك

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

حامد خالد الجابري - حرس الحدود

حصد حامد الجابري جائزة رجل مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي لحساب الجولة 9 من الدوري المصري.

وحقق حرس الحدود فوزه الأول في الدوري المصري بالانتصار على البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وأصبح جناح الحرس رابع لاعب يحصد الجائزة من فريقه بعد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومحمد فوزي وإبراهيم القاضي.

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ماذا قدم حامد الجابري ضد البنك الأهلي؟

دقائق: 87

لمس الكرة: 49

تمريرات صحيحة: 17 من 21

دقة تمرير: 81%

تسديدات: 3

مراوغات ناجحة: 2 من 6 (أكثر من أكمل مراوغات في المباراة)

صناعة فرص للتسجيل: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 1

استعادة الكرة: 7

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 11

حصول على أخطاء: 1

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وحقق حرس الحدود فوزه الأول بشكل عام في جميع المسابقات، منذ 13 مايو الماضي والذي شهد انتصاره بخماسية على الزرقا في دوري الدرجة الثانية.

وكذلك أول في الدوري المصري منذ الجولة 34 لموسم 2020-2021 وحينها سجل أحمد فتحي فيلكس هدفا في فوز فريقه على الجونة.

وسجل لاعبو الحرس اليوم هدفين وهو أكثر مما سجلوا في المباريات الـ 8 الماضية (هدف واحد).

ولا زال حلمي طولان يبحث عن فوزه الأول في الدوري بعد تعادل و3 هزائم مع البنك الأهلي من قبل.

وارتفع رصيد الحرس لـ 6 نقاط لكنه يظل في ذيل الترتيب لفارق الأهداف.

بينما تراجع البنك الأهلي للمركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

حامد الجابري حرس الحدود في الدوري رجل المباراة
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