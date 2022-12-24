أكثر من مرر لزملائه.. محمود حمادة رجل مباراة غزل المحلة وفاركو

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

محمود حمادة - فاركو - الزمالك

حصد محمود حمادة جائزة أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد غزل المحلة.

وبات لاعب وسط منتخب مصر رابع فريق من فاركو يحقق الجائزة الموسم الحالي بعد رامي صبري وعبد الله بكري وأحمد شريف.

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ماذا قدم محمود حمادة ضد الغزل؟

دقائق: 90

تسديدات: 1

لمس الكرة: 70

تمريرات صحيحة: 43 من 56 (الأكثر في فاركو)

دقة تمرير: 77%

تمريرات طولية ناجحة: 4 من 7

تمريرات في الثلث الهجومي: 10

عرقلات ناجحة: 1 من 2

استعادة الكرة: 10

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 5

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اللقاء الذي أقيم على استاد غزل المحلة شهد هدفا سجله جابريال أوروك في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل لكن الـ VAR تدخل وفرض نقطة لكل فريق.

ولم يحقق فاركو أي فوز في آخر 7 مباريات له على أرضه في الدوري بشكل عام متكبدا 3 هزائم و4 تعادلات.

ولأول مرة يتعادل غزل المحلة على أرضه في الموسم الحالي بعد هزيمة و3 انتصارات.

وارتفع رصيد غزل المحلة لـ 17 نقطة في المركز السادس.

بينما ارتقى فاركو للمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

محمود حمادة الدوري المصري في الدوري
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