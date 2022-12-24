كرة طائرة - انتصار جديد لرجال الزمالك والأهلي في الدوري

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

واصل الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة الطائرة انتصاراته في الدوري بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاءت نتيجة الأشواط 26-24 للزمالك ثم 25-15 للأبيض في المباراة التي أقيمت على صالة سموحة.

وقلص بعدها بتروجت النتيجة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-21، قبل أن يحسم الزاملك المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-19.

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وعلى الجانب الآخر، فاز الأهلي على إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل على صالة سموحة أيضا.

يذكر أن الأهلي كان قد تصدر المجموعة الثالثة من الدور التمهيدي، بينما جاء الزمالك على قمة المجموعة الأولى.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
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