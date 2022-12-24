الـ VAR يمنع فوزا قاتلا.. التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة وفاركو

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

غزل المحلة - فاركو

تدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع وفرضت تعادلا سلبيا بين غزل المحلة وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

اللقاء الذي أقيم على استاد غزل المحلة شهد هدفا سجله جابريال أوروك في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل لكن الـ VAR تدخل وفرض نقطة لكل فريق.

ولم يحقق فاركو أي فوز في آخر 7 مباريات له على أرضه في الدوري بشكل عام متكبدا 3 هزائم و4 تعادلات.

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ولأول مرة يتعادل غزل المحلة على أرضه في الموسم الحالي بعد هزيمة و3 انتصارات.

وارتفع رصيد غزل المحلة لـ 17 نقطة في المركز السادس.

بينما ارتقى فاركو للمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

التشكيل

قاد أحمد الشيخ هداف الدوري المصري برصيد 7 أهداف، تشكيل غزل المحلة.

وعوّل إيهاب جلال المدير الفني لنادي فاركو على الثلاثي عمرو جمال وأحمد شريف ورزقي حمرون في هجوم فريقه ضد غزل المحلة.

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وصف المباراة

بحث فاركو عن هدف مبكر وردت العارضة رأسية عمرو جمال في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء.

في الدقيقة 22 سدد خالد الإخميمي كرة قوية تصدى لها محمد شيكا حارس فاركو بسهولة.

ومع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء سقط محمد جابر أرضا بسبب الإصابة وخرج بعد عدة دقائق وعوضه حميد ماو في تشكيل غزل المحلة.

الشوط الأول انتهى سلبيا.

أجرى كلا المدربين تغييرات بحثا عن تغيير نتيجة اللقاء في الدقائق التالية لكن دون أي خطورة.

في الدقيقة 74 سدد الإخميمي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها شيكا ببراعة.

وكاد أوروك أن يسجل هدف اللقاء الأول بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 90.

وبمرور 4 دقائق وقت بدلا من الضائع، سجل أوروك هدفا بعد عرضية من أحمد الشيخ

وعقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على محمد بازوكا قبل تسجيل الهدف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الرابع عشر في الدوري.

غزل المحلة فاركو في الدوري الدوري المصري
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