أثليتك: بسبب مطالب لايبزيج المادية.. تشيلسي يتجه لمحاولة ضم بادياشيلي

يعمل نادي تشيلسي على التعاقد مع قلب دفاعي يلعب بالقدم اليسرى، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".

ويتصدر الفرنسي بينوا بادياشيلي مدافع نادي موناكو الترشيحات.

وحاول تشيلسي في وقت سابق التعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول وما زال ضمن اهتمامات النادي ولكن مطالب ناديه لايبزيج الكبيرة تحول دون إتمام الصفقة.

ولم يتوصل تشيلسي لاتفاق حتى الآن مع موناكو ولكن حسب التقارير فإن موناكو سيوافق على بيع الـ21 عاما حال وصول عرض بقيمة 35 مليون يورو.

ويبحث تشيلسي عن خيارات أخرى من ضمنها إيفان نديكا والذي ينتهي تعاقده مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بنهاية الموسم الحالي ومدافع باير ليفركوزن بييرو هينكابي.

ويحاول البلوز ضم المزيد من المواهب مع صغر سن كل اللاعبين الذين يهتم بهم النادي ويأتي ذلك بعد ضم كارني تشوكويميكا ابن الـ18 عاما وويسلي فوفانا بعمر 21 عاما وسيزاري كاسادي 19 عاما ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع داترو فوفانا ابن الـ19 عاما من مولده النيجيري.

وتم تصعيد بادياشيلي للفريق الأول في موناكو عام 2018 ليشارك مع الفريق في 135 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.