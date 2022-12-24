قائمة الزمالك - عودة سيف جعفر وغياب أوباما أمام المقاولون العرب

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

فريق نادي الزمالك

وعاد سيف جعفر للتواجد في القائمة مع غياب يوسف إبراهيم "أوباما.

واستمر غياب الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة وإبراهيما نداي عن القائمة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد – إمام عاشور – سيد عبد الله – سيف جعفر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن – سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وفاز الزمالك في المباراة السابقة على حرس الحدود برباعية دون رد.

بينما تعادل المقاولون مع المصري بهدفين لكل فريق.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر.

ويلعب اللقاء في استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها مؤمن حسن.

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