التشكيل - الوادي يقود هجوم فيوتشر.. وثلاثي دفاعي من طلائع الجيش

أعلن علي ماهر مدرب فيوتشر عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الأهلي WE السلام.

ويغيب عن قائمة فيوتشر ناصر ماهر وعمر كمال وأحمد عاطف وسعد سمير ومحمد فاروق.

على الناحية الأخرى يغيب عن صفوف الجيش خالد سطوحي وخالد قمر للإيقاف ومحمود وحيد للإصابة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - علي الفيل - جوزيف جوناثان نجويم

خط الوسط: مهند لاشين - محمد رضا بوبو - غنام محمد

خط الهجوم: الحاج باري - عمر السعيد - عبد الكبير الوادي

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد فتح الله - محمد دياب - محمد سمير

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن - إسلام محارب - عبد الرحمن شيكا - أحمد متعب

خط الهجوم: أحمد سمير - علي الزاهدي - كريم طارق

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 10 نقاط.