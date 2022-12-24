مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سموحة
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 18:26
كتب : حسام نور الدين
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة سموحة التي تقام في السابعة مساء غد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية لمباراة الغد.
وأدى الفريق مرانه على ملعب التتش وبدأ بفقرة إحماء ثم تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.
وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعمر كامل مواليد 2006 الذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وكان الأهلي تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.