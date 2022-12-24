مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سموحة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 18:26

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة سموحة التي تقام في السابعة ‏مساء غد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية لمباراة الغد.‏

وأدى الفريق مرانه على ملعب التتش وبدأ بفقرة إحماء ثم تدريبات الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.‏

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وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعمر كامل ‏مواليد 2006 الذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.‏

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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