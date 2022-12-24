حظر الترامادول يقترب.. منظمة مكافحة المنشطات تذكر الاتحادات الرياضية بممنوعات 2023

أعادت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تذكير الاتحادات الرياضية باقتراب تطبيق قائمة المحظورات للعام الجديد (2023) اعتبارا من يوم الأحد 1 يناير المقبل.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أرسلت خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، تضمنت إخطارًا بالقائمة الدولية للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين.

ذلك حتى يتسنى للأطباء العاملين بالأندية والاتحادات توعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.

وأكدت المنظمة المصرية في خطابها أن العمل بتلك القائمة سيبدأ من أول يناير 2023.

وحذرت المنظمة جميع الرياضيين من استخدام المكملات الغذائية، لأنها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على العبوة، مهما كان مصدر هذه المكملات.

وذكرت المنظمة المصرية في خطابها: "تطبيقا لبرنامج مكافحة المنشطات بالمنظمة، فإنه من دواعي سرورنا التعاون مع سيادتكم في عمل برنامج تعليمي وتوعوي عن خطورة استخدام المنشطات والمواد المحظورة".

وطالبت المنظمة المصرية، الهيئات الرياضية إيفادها بجدول البطولات والمعسكرات المقامة خلال عام 2023، حتى يتسنى للمنظمة عمل خطة توعية للاعبين المشاركين في البطولات أو المقيمين في المعسكرات التي تنظمها الاتحادات في مصر.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

من جانبها أكدت هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن عقار الترامادول أقرته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ليتم إدراجه ضمن القائمة التالية التي سيتم تطبيقها بداية من أول يناير 2024، لذلك يجب على أي رياضي يستخدم هذا العقار حاليا أن يتوقف عن استخدامه حفاظا على الصحة العامة أولا وحتى لا يقع في المحظور مستقبلا.