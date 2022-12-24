كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري السيدات

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في دوري السيدات لكرة اليد على حساب أصحاب الجياد ومدينة نصر على الترتيب.

وأنهى فريق سيدات الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 25-6، قبل أن يواصل سيطرته على اللقاء ليحسمه لصالحه بنتيجة 45-14 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الماضية على الزهور بنتيجة 30-27.

وعلى جانب آخر، انتصرت سيدات الزمالك على مدينة نصر بنتيجة 45-14 أيضا على ملعب الأخير.

وكان فريق الزمالك قد فاز على الطيران بنتيجة 29-21 في الجولة الماضية.

ومن المنتظر أن يلاقي فريق سيدات اليد نظيره الجزيرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر الإثنين المقبل في تمام السادسة مساء على صالة ميت عقبة.