كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري السيدات
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:54
كتب : FilGoal
واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في دوري السيدات لكرة اليد على حساب أصحاب الجياد ومدينة نصر على الترتيب.
وأنهى فريق سيدات الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 25-6، قبل أن يواصل سيطرته على اللقاء ليحسمه لصالحه بنتيجة 45-14 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.
وكان الأهلي قد فاز في الجولة الماضية على الزهور بنتيجة 30-27.
وعلى جانب آخر، انتصرت سيدات الزمالك على مدينة نصر بنتيجة 45-14 أيضا على ملعب الأخير.
وكان فريق الزمالك قد فاز على الطيران بنتيجة 29-21 في الجولة الماضية.
ومن المنتظر أن يلاقي فريق سيدات اليد نظيره الجزيرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر الإثنين المقبل في تمام السادسة مساء على صالة ميت عقبة.
نرشح لكم
مباشر سوبر كرة السلة - الأهلي (30) - (42) الاتحاد.. بداية الفترة الثالثة كرة طائرة - انتصار جديد لرجال الزمالك والأهلي في الدوري حظر الترامادول يقترب.. منظمة مكافحة المنشطات تذكر الاتحادات الرياضية بممنوعات 2023 كرة سلة - الأهلي بطل السوبر المصري للسيدات بعد الفوز على سبورتنج انتهت كرة سلة سيدات – الأهلي (83) - (75) سبورتنج.. الأحمر يتوج بالسوبر كرة يد – الأهلي يكشف الموعد النهائي لبطولة إفريقيا الأندية أبطال الكؤوس كرة يد – منتخب مصر يتعادل مع قطر وديا استعدادا لكأس العالم كرة يد – مصدر من منتخب مصر يكشف موقف أحمد الأحمر من التواجد في كأس العالم