موندو ديبورتيفو: ألونسو يقترب من تجديد تعاقده مع برشلونة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو

اقترب ماركوس ألونسو ظهير أيسر برشلونة من تجديد تعاقده مع النادي الإسباني.

ماركوس ألونسو

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ماركوس ألونسو يخوض الآن مفاوضات متقدمة مع برشلونة لتجديد تعاقده لمدة عامين.

وانضم ألونسو البالغ من العمر 31 عاما لصفوف برشلونة في الصيف الماضي قادما من تشيلسي، ووقع مع النادي الكتالوني عقدا لمدة موسم واحد فقط بسبب الأزمة المالية لدى البرسا.

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ويرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن ألونسو أحد أهم اللاعبين بالنسبة له ولفريقه.

وذلك لأن تشافي يرى أن ألونسو يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، الأمر الذي يمنحه المزيد من الخيارات الفنية للفريق.

ومنذ انضمامه لصفوف برشلونة لعب ألونسو 12 مباراة ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ماركوس ألونسو برشلونة الدوري الإسباني
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