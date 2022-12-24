قائمة سموحة - العشري يضم 22 لاعبا لمواجهة الأهلي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:43

كتب : هاني العوضي

سموحة - الصور من حساب سموحة

أعلن طارق العشري المدير الفني لسموحة عن قائمة فريقه لمباراة الأهلي.

ويلعب سموحة ضد الأهلي غدا الأحد، في الجولة التاسعة للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

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المرمى: الهاني سليمان – عمر صلاح – أحمد السعدني

الدفاع: خالد عبد اللطيف – أحمد حكم – محمود شبانة – شريف رضا – ممدوح عبد ربه – أحمد عبد الرسول – أحمد جمال

الوسط: الصباحي عماد – محمد نادي – محمود عبد الحليم – دوكو دودو – محمد سعيد – علي زكي

الهجوم: أحمد مصطفى – صديق أوجولا – سعيد هاني – محمد عصام – بينجامين بواتينج – أبو بكر محمد

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 22 نقطة.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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