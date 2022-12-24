ذا أثليتك: جورجينيو يفكر في مغادرة تشيلسي مجانا

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

بدأ لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو التفكير في مستقبله الكروي بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي الذي ينتهي عقب الموسم الجاري.

جورجينيو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" الإنجليزية أن جورجينيو يفكر في عدم تجديد تعاقده مع تشيلسي في الصيق المقبل والانضمام لأحد الأندية الأخرى مجانا.

وأضافت أن مفاوضات تشيلسي مع جورجينيو من أجل تجديد تعاقده توقفت منذ فترة ولم يصل الطرفين إلى أي اتفاق.

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يأتي ذلك في ظل وجود بعد التقارير الصحفية التي ربطت اسم جورجينيو بنادي برشلونة الإسباني.

إلا أن جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو قال: "لم ألتق قط بأي مسؤول من برشلونة، نريد تمديد التعاقد مع تشيلسي إنها أولولية اللاعب، وأجرينا مفاوضات فقط مع تشيلسي ولا يوجد أي محادثات مع أندية أخرى".

من جانبه قال جورجينيو في مقابلة الأسبوع الماضي: "بالطبع أحب تشيلسي ولكن هذا شيء لن أفكر فيه الآن، أحتاج للتركيز من أجل الفوز بالمباريات وإلا ستكون هناك مشكلة".

وأضاف "سأركز في كل مباراة ألعبها مع تشيلسي وبعدها سنرى ماذا سيحدث".

وانضم جورجينيو البالغ من العمر 31 عاما لصفوف تشيلسي قبل 4 مواسم قادما من نابولي الإيطالي.

ولعب مع تشيلسي 207 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 29 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

تشيلسي جورجينيو الدوري الإنجليزي
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