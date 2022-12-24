للمرة الثانية في الدوري.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وإنبي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي من مباراة سموحة وأسوان

حصد محمد حمدي زكي مهاجم أسوان جائزة رجل مباراة فريقه ضد إنبي في لقاء أقيم لحساب الجولة التاسعة من الدوري.

وحصل مهاجم زهرة الجنوب للمارة الثانية على الجائزة هذا الموسم بعدما نالها في مباراة أسوان وسموحة.

وسبق وأن حصل زميله المغربي أحمد بلحاج على جائزة رجل المباراة في مواجهة فاركو.

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وفاز أسوان على ضيفه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وسجل محمد حمدي زكي وويلسون كاموني هدفي اسوان في شباك نادي إنبي.

أرقام محمد زكي في مواجهة إنبي

دقائق اللعب : 90 دقيقة

أهداف: 1

صناعة أهداف : 0

تسديد على المرمى: 4

دقة التمريرات : 47 %

لمس الكرة : 47 مرة

وحقق أسوان الانتصار الثالث في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد الخسارة خلال الجولتين الماضيتين على يد سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

فيما خسر إنبي للمباراة الخامسة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي.

ورفع أسوان رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).

محمد حمدي زكي أسوان إنبي
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