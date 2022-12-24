أسوان يعود لطريق الانتصارات ويعمق جراح إنبي بثنائية في الدوري

عاد نادي أسوان لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري المصري.

وفاز أسوان على ضيفه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وسجل محمد حمدي زكي وويلسون كاموني هدفي اسوان في شباك نادي إنبي.

وحقق أسوان الانتصار الثالث في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد الخسارة خلال الجولتين الماضيتين على يد سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

فيما خسر إنبي للمباراة الخامسة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي.

ورفع أسوان رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).

أحداث المباراة

بدأ نادي أسوان بهجوم ضاغط على مرمى إنبي وسدد محمد حمدي بعد عرضية من علي فتحي لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عبد العزيز البلعوطي.

وأرسل محمد مصطفى كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح أسوان على رأس علي فتحي تصدى لها البلعوطي وحولها لركلة ركنية.

وسجل أسوان الهدف الأول من كرة عرضية أرسلها أحمد فتحي "كاستيلو" من الطرف الأيمن لتصل إلى محمد حمدي زكي الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 18.

وشهدت الدقيقة 28 هدف ملغي لصالح إنبي عن طريق علي فوزي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأضاف ديلسون كاموني الهدف الثاني لنادي من ضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الستة ياردة داخل الشباك في الدقيقة 42.

وحاول إنبي تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني لكن عمرو حسام حارس أسوان أبعد رأسية أحمد كالوشا.

وضاعت فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد انفراد تام من أحمد خالد لاعب أسوان ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن أحمد خليل كالوشا حول الكرة إلى ركلة ركنية.

ويلعب إنبي ضد الداخلية يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

فيما يستعد أسوان لمواجهة المصري يوم الخميس بمنافسات الجولة ذاتها.