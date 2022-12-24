حكم الفيديو في نهائي كأس العالم: هذه أصعب لقطة في المباراة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف ميسي الثالث

كشف توماس كويتوسكي حكم تقنية الفيديو في نهائي كأس العالم 2022 عن أصعب لقطة مرت عليه خلال المباراة التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا الأحد الماضي في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث الحكم البولندي لقناة "تي في بي سبورت" الفرنسية قائلا: "شهدت المباراة تسجيل ستة أهداف وكان هناك العديد من المواقف الصعبة في مراحل الهجوم الحاسمة".

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: الوداد يفاوض مدرب بترو أتليتكو مجددا قبل كأس العالم للأندية مدافع المغرب يعلق على لقطة تقبيل بيبي بعد الفرصة الضائعة جوارديولا: كالفن فيليبس عاد لنا من كأس العالم بزيادة في الوزن

وواصل "كان هناك ثلاث ركلات جزاء لكن الحكم سيمون مارشينياك تعامل معها بشكل جيد للغاية، واجهت موقفين في غاية الصعوبة الأول كان بطاقة حمراء محتملة والثاني كان تمثيل من ماركوس تورام، ففي حقيقة الأمر التمثيل يكون أحيانا قريبا للغاية من ركلة جزاء حقيقية".

وأكمل الحكم البولندي حديثه "في تقنية الفيديو نعتمد دائما على الشعور الأول، في حالة سقوط تورام للحصول على ركلة جزاء قرر مارشينياك استمرار اللعب".

وأردف "قلت له يجب أن نوقف اللعب لنراجع اللعبة، ولحسن الحظ من الإعادة الأولى رأيت أن تورام كان يدعي السقوط وتيقنت من ذلك بعد الإعادة الثانية، هذا يعني أن قرار الحكم على أرضي الملعب كان صحيحا".

وأكمل "حللنا كل شيء سريعا ولم يكن الوضع سهلا من وجهة نظر حكم الفيديو المساعد".

وتابع "عندما تجلس على كرسي دافئ وتتناول الجعة والبطاطا فيبدو كل شيء بسيطا، لكنني راجعت الكثير من الأشياء ومن المواقف الصغيرة".

وأتم توماس كويتوسكي حديثه قائلا: "هذه هي أسرار عملنا التي لا يعرفها الجميع، مارشينياك وكل اللاعبين في الملعب استحقوا التحية، لقد عدت للخلف وتمكنت من مساعدة الحكام المتواجدين في الملعب، كانت مباراة صعبة وشاقة من حيث الانفعالات وعدد المواقف فيها والمسؤولية الملقاة علينا".

فرنسا الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
ليساندرو مارتينيز: أقل ما كان يمكن فعله هو التخلي عن حياتنا من أجل الأرجنتين مدافع المغرب يعلق على لقطة تقبيل بيبي بعد الفرصة الضائعة "لم يحققوا الهدف وهناك تحيز لكرة القدم".. غضب يواجه مكافآت لاعبي السنغال بعد كأس العالم تقرير: دي ماريا يحسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين وقع عليها 200 ألف.. عريضة لإعادة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين تين هاج: ليساندرو يحتفل بكأس العالم ولكن هناك ما عليه أن يفهمه وزيرة الرياضة الفرنسية تندد بأفعال لاعبي الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم 48 لقطة غريبة في كأس العالم 2022 (2)
أخر الأخبار
الترسانة يوضح حقيقة استقالة خالد عيد.. واجتماع لبحث العقوبات 8 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) فنربخشة.. بداية المباراة بمشاركة تريزيجيه 12 دقيقة | المحترفون
كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري السيدات 15 دقيقة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو: ألونسو يقترب من تجديد تعاقده مع برشلونة 17 دقيقة | ميركاتو
قائمة سموحة - العشري يضم 22 لاعبا لمواجهة الأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: جورجينيو يفكر في مغادرة تشيلسي مجانا 34 دقيقة | ميركاتو
للمرة الثانية في الدوري.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وإنبي 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 نهاية كأس العالم - الأرجنتين (3) 4-2 (3) فرنسا.. التاااااااااانجو أبطال العالم