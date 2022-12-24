حكم الفيديو في نهائي كأس العالم: هذه أصعب لقطة في المباراة

كشف توماس كويتوسكي حكم تقنية الفيديو في نهائي كأس العالم 2022 عن أصعب لقطة مرت عليه خلال المباراة التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا الأحد الماضي في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث الحكم البولندي لقناة "تي في بي سبورت" الفرنسية قائلا: "شهدت المباراة تسجيل ستة أهداف وكان هناك العديد من المواقف الصعبة في مراحل الهجوم الحاسمة".

وواصل "كان هناك ثلاث ركلات جزاء لكن الحكم سيمون مارشينياك تعامل معها بشكل جيد للغاية، واجهت موقفين في غاية الصعوبة الأول كان بطاقة حمراء محتملة والثاني كان تمثيل من ماركوس تورام، ففي حقيقة الأمر التمثيل يكون أحيانا قريبا للغاية من ركلة جزاء حقيقية".

وأكمل الحكم البولندي حديثه "في تقنية الفيديو نعتمد دائما على الشعور الأول، في حالة سقوط تورام للحصول على ركلة جزاء قرر مارشينياك استمرار اللعب".

وأردف "قلت له يجب أن نوقف اللعب لنراجع اللعبة، ولحسن الحظ من الإعادة الأولى رأيت أن تورام كان يدعي السقوط وتيقنت من ذلك بعد الإعادة الثانية، هذا يعني أن قرار الحكم على أرضي الملعب كان صحيحا".

وأكمل "حللنا كل شيء سريعا ولم يكن الوضع سهلا من وجهة نظر حكم الفيديو المساعد".

وتابع "عندما تجلس على كرسي دافئ وتتناول الجعة والبطاطا فيبدو كل شيء بسيطا، لكنني راجعت الكثير من الأشياء ومن المواقف الصغيرة".

وأتم توماس كويتوسكي حديثه قائلا: "هذه هي أسرار عملنا التي لا يعرفها الجميع، مارشينياك وكل اللاعبين في الملعب استحقوا التحية، لقد عدت للخلف وتمكنت من مساعدة الحكام المتواجدين في الملعب، كانت مباراة صعبة وشاقة من حيث الانفعالات وعدد المواقف فيها والمسؤولية الملقاة علينا".