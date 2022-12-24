التشكيل - هداف الدوري يقود هجوم غزل المحلة.. وعمرو جمال أساسي لـ فاركو

يقود أحمد الشيخ هداف مسابقة الدوري المصري برصيد 7 أهداف، تشكيل غزل المحلة خلال مواجهة فاركو.

ويستضيف غزل المحلة نظيره فاركو على استاد المحلة ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وأعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو.

وجاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: معاذ الحناوي – مصطفى العش - محمد عبد الرازق "بازوكا".

الوسط: محمد جابر - خالد الإخميمي – أحمد النادري – جابرييل أوروك- إيهاب سمير

الهجوم: عبده يحيى - أحمد الشيخ.

ويجلس على دكة البدلاء: عمرو شعبان – صلاح ريكو – السيد الشبراوي – حميد ماو – أحمد الجعيدي – كريم مصطفى – محمد بازوكا – عبد الرحمن عاطف – محمد نبيه.

في المقابل عاد عمرو جمال للتشكيل الأساسي لفريق فاركو ويقود خط الهجوم في مواجهة غزل المحلة.

ويعول إيهاب جلال المدير الفني لنادي فاركو على الثلاثي عمرو جمال وأحمد شريف ورزقي حمرون في هجوم فريقه ضد غزل المحلة.

وجاء تشكيل فاركو لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز "مودي" - رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد صغيري.

خط الوسط : محمود حمادة_ كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ عمرو جمال – أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: محمود السيد_ سيف تيري _ محمود عماد _ ياسين مرعي _ أحمد البحراوي _ هشام فتح الله _ جيفرسون اينكادا _ عزمي غوما _ شكري نجيب.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 16 نقطة.

فيما يتواجد فاركو في المركز 12 برصيد 7 نقاط.