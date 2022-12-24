كرة يد – الأهلي يكشف الموعد النهائي لبطولة إفريقيا الأندية أبطال الكؤوس

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 15:48

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات موعد انطلاق المسابقة عقب تسلمه مخاطبات رسمية من الاتحاد الإفريقي.

وأكد الغزاوي أن البطولة ستقام في شهر مايو المقبل وهو الموعد الذي كان مقترحا منذ البداية.

وحدد الاتحاد الإفريقي في خطابه موعد وصول الفرق المشاركة في البطولة بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون المغادرة للفرق المشاركة في اليوم التالي 19مايو.

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وقال الغزاوي إن الفرق المشاركة في بطولة السوبر التي ستقام قبل انطلاق بطولة الأندية للرجال والسيدات سوف تصل القاهرة 5 مايو على أن تقام البطولة يومي 6 و7 مايو، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وقع عقود استضافة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رجال رقم 39 وسيدات في نسختها الـ30 في الـ15 من شهر ديسمبر الجاري.

كرة يد الأهلي
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