قائمة الإسماعيلي - عودة عبد السميع ومرسي أمام المصري.. وغياب باهر المحمدي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 15:28

كتب : محمود عزت

باهر المحمدي - سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

أعلن أيمن الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة فريقه للمواجهة المرتقبة ضد المصري.

ويلعب الإسماعيلي ضد المصري غدا الأحد ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وعاد محمد عبد السميع وحازم مرسي لقائمة الإسماعيلي أمام المصري بعد غيابهما عن مواجهة إنبي بالجولة الماضية.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية – اتحاد الكرة يقرر فوز السكة الحديد على الترسانة.. وغرامات ضخمة على الشواكيش أكرم توفيق ينفي تسبب كهربا في إصابته ليساندرو مارتينيز: أقل ما كان يمكن فعله هو التخلي عن حياتنا من أجل الأرجنتين مدافع المغرب يعلق على لقطة تقبيل بيبي بعد الفرصة الضائعة

كما تواجد عمر الوحش ضمن قائمة الفريق لمواجهة المصري بعد تعافيه من شد في العضلة الضامة منعه من استكمال مباراة إنبي.

فيما يغيب باهر المحمدي عن مباراة الإسماعيلي ضد المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء بالإضافة إلى محمد حسن الذي تعرض للطرد خلال مواجهة إنبي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

خط الدفاع: عصام صبحي – حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي – أحمد محسن

الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي – عماد حمدي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – ياو أنور – محمد عبد السميع – صالح جمعه

الهجوم: حازم مرسي – باسم مرسي – فراس شواط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

فيما يتواجد المصري في المركز 11 برصيد 8 نقاط.

النادي المصري النادي الإسماعي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - فيوتشر ضد طلائع الجيش قائمة الزمالك - عودة سيف جعفر وغياب أوباما أمام المقاولون العرب التشكيل - الوادي يقود هجوم فيوتشر.. وثلاثي دفاعي من طلائع الجيش مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سموحة حظر الترامادول يقترب.. منظمة مكافحة المنشطات تذكر الاتحادات الرياضية بممنوعات 2023 قائمة سموحة - العشري يضم 22 لاعبا لمواجهة الأهلي للمرة الثانية في الدوري.. محمد حمدي زكي رجل مباراة أسوان وإنبي مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (0) فاركو.. بداية الشوط الثاني
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - فيوتشر ضد طلائع الجيش 2 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة سيف جعفر وغياب أوباما أمام المقاولون العرب 8 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - الوادي يقود هجوم فيوتشر.. وثلاثي دفاعي من طلائع الجيش 11 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
حظر الترامادول يقترب.. منظمة مكافحة المنشطات تذكر الاتحادات الرياضية بممنوعات 2023 38 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي بطل السوبر المصري للسيدات بعد الفوز على سبورتنج 41 دقيقة | كرة سلة
الترسانة يوضح حقيقة استقالة خالد عيد.. واجتماع لبحث العقوبات 52 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) فنربخشة.. إنذار لـ تريزيجيه 56 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة قوية لـ أكرم توفيق في الركبة خلال المران 4 نهاية كأس العالم - الأرجنتين (3) 4-2 (3) فرنسا.. التاااااااااانجو أبطال العالم