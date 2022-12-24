قائمة الإسماعيلي - عودة عبد السميع ومرسي أمام المصري.. وغياب باهر المحمدي

أعلن أيمن الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة فريقه للمواجهة المرتقبة ضد المصري.

ويلعب الإسماعيلي ضد المصري غدا الأحد ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وعاد محمد عبد السميع وحازم مرسي لقائمة الإسماعيلي أمام المصري بعد غيابهما عن مواجهة إنبي بالجولة الماضية.

كما تواجد عمر الوحش ضمن قائمة الفريق لمواجهة المصري بعد تعافيه من شد في العضلة الضامة منعه من استكمال مباراة إنبي.

فيما يغيب باهر المحمدي عن مباراة الإسماعيلي ضد المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء بالإضافة إلى محمد حسن الذي تعرض للطرد خلال مواجهة إنبي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

خط الدفاع: عصام صبحي – حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي – أحمد محسن

الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي – عماد حمدي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – ياو أنور – محمد عبد السميع – صالح جمعه

الهجوم: حازم مرسي – باسم مرسي – فراس شواط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

فيما يتواجد المصري في المركز 11 برصيد 8 نقاط.