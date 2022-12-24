أكرم توفيق ينفي تسبب كهربا في إصابته

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - أكرم توفيق

نفى أكرم توفيق لاعب الأهلي ما تردد عن تسبب زميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" في إصابته التي تعرض لها في الركبة.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم السبت قائلا: "الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا".

وواصل "ثانيا في ناس بتقول إن كهربا سبب الإصابة، مفيش حاجة اسمها كدة، مفيش أي التحام بيني وبين كهربا".

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وشدد أكرم "ده قدر تاني، قدر والقدر مفيهوش مفر، وأنا طول عمري عارف إن الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا وعن اختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين".

وأتم أكرم "قدر الله وما شاء فعل، ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت عليا واللي كان نفسه يسأل".

وأصيب أكرم توفيق خلال مران الأهلي الذي أقيم أمس الجمعة ونُقل للمستشفى للخضوع للفحوصات والتي أثبتت وجود اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.

وكان أكرم عاد لتوه من الإصابة ذاتها لكن في قدمه الأخرى وتعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

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