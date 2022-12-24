تشكيل الدوري – ثلاثي هجومي لأسوان.. ورباعي في وسط إنبي

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

أسوان

أعلن أيمن الرمادي مدرب أسوان، وهاني عبد الله المدير الفني لإنبي تشكيل فريقيهما للمباراة المرتقبة بينهما اليوم السبت.

ويستضيف أسوان منافسه إنبي في ملعبه في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

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في حراسة المرمى: عمرو حسام

في الدفاع: أحمد فتحي "كاستيلو"- محمد عطوة- رافائيل أياجوا

في الوسط: علي فتحي- محمد مصطفى "ميدو"- أحمد بلحاج- أحمد خالد

في الهجوم: محمد حمدي زكي- محمد ناجي "جدو"- ديلسون كاموني

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

في حراسة: عبد العزيز البلعوطي

في الدفاع: علي فوزي- أحمد صبيحة- أحمد كالوشا- محمد حامد

في الوسط: أحمد العجوز- محمد عبد العاطي- زياد كمال- محمد حمدي

في الهجوم: أحمد أوفا- رفيق كبو

ويحتل إنبي المركز الـ16 بست نقاط بفارق الأهداف عن أسوان الذي يأتي خلفه.

أسوان إنبي الدوري المصري
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