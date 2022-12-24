ليساندرو مارتينيز: أقل ما كان يمكن فعله هو التخلي عن حياتنا من أجل الأرجنتينيين

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - الأرجنتين

"كانت لحظة مليئة بالمشاعر" هكذا تحدث مدافع منتخب الأرجنتين ليساندرو مارتينيز عن تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

الأرجنتين

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا الأحد الماضي في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث مدافع مانشستر يونايتد لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية قائلا: "لقد كان شعورا ضخما وكنت فخورا بتواجدي هنا".

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وواصل "كان أول مرة لي أشارك فيها في كأس العالم لكنني كنت أركز منذ البداية بهدف أن أصبح بطلا في النهاية".

وأكمل ليساندرو مارتينيز حديثه قائلا: "لقد انتقلنا من أقل إلى أكثر قوة وتعرف الناس كثيرا على طريقتنا وأظهرنا كرة قدم جيدة وهذا ما يميزنا نحن الأرجنتينيين".

وأردف "تعين علينا أن نكون مستعدين وعندما نرى القميص والدرع والعديد من الملايين خلفنا فيجب أن نتخلى عن حياتنا من أجلهم وهذا أقل ما يمكننا فعله".

ليساندرو مارتينيز الأرجنتين كأس العالم
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