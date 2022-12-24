مدافع المغرب يعلق على لقطة تقبيل بيبي بعد الفرصة الضائعة

علق جواد الياميق مدافع منتخب المغرب على لقطته الغريبة مع بيبي مدافع المنتخب البرتغالي خلال مواجهة الفريقين.

وأضاع بيبي فرصة محققة في الدقائق الأخيرة من مباراة المغرب والبرتغالي ليقوم الياميق بتقبيل رأسه في مشهد أثار دهشة الجميع.

وقال الياميق في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "وصلتني الكثير من الرسائل بخصوص تقبيل رأس بيبي، كما تابعتم كانت تلك الفرصة سانحة للتسجيل".

وأضاف " عندما قام بيبي بإهدارها، قمت بتقبيل رأسه من الدهشة، لقد كان هدفا محققا".

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد سجله يوسف النصيري ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

مدافع بلد الوليد شارك مع المغرب في 6 مباريات في منافسات كاس العالم 2022 بقطر.

وقاد الياميق منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يصل لتلك المرحلة في تاريخ المونديال.

وتصدر المغرب مجموعته التي ضمن منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا قبل أن يعبر إسبانيا في ثمن النهائي ثم البرتغال قبل أن يخسر من فرنسا في نصف النهائي ثم كرواتيا في مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبات منتخب المغرب الثالث إفريقيًا الذي يسجل 20 هدفا أول أكثر في كأس العالم بعد نيجيريا (23) والكاميرون (20).