سوبر السلة – رجال الأهلي في مواجهة صعبة ضد الاتحاد.. والسيدات يبحثن عن استعادة اللقب

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 11:57

كتب : محمد سمير

مروان سرحان - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

يضرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي موعدا مع نظيره الاتحاد السكندري في كأس السوبر.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد ضمن النسخة الثالثة من كأس السوبر المصري لكرة السلة (رجال).

وتقام مباراة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ضد الاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساء.

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ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطل الدوري والكأس عن الموسم المنصرم، فيما يشارك الاتحاد بصفته وصيفا لبطولة الدوري.

ويحمل نادي الاتحاد لقب النسختين الماضيتين من كأس السوبر لكرة السلة.

كأس السوبر (سيدات)

وفي منافسات كأس السوبر لكرة السلة (سيدات) يلعب فريق الأهلي ضد سبورتنج.

وتقام مباراة سيدات الأهلي لكرة السلة ضد الاتحاد في تمام الساعة الرابعة مساء.

ويحمل سبورتنج لقب دوري السوبر والكأس عن الموسم المنصرم، فيما يشارك الأهلي بصفته وصيفا للدوري.

سيدات سبورتنج يحملن لقب النسخة الماضية من كأس السوبر، فيما حصل الأهلي على لقب النسخة قبل الماضية.

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