مصيلحي يكشف حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع مروان عطية.. ومكالمة رئيس الزمالك

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط النادي السكندري.

وارتبط اسم مروان عطية في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف الزمالك قبل ان يدخل حسابات الأهلي مؤخرا.

وقال مصيلحي عبر "إم بي سي" مصر: "لم يتحدث معي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأي مسؤول رسمي بشأن التعاقد مع مروان عطية".

وتابع"مرتضى منصور رئيس الزمالك تحدث معي عقب مباراة الفريق ضد سيراميكا وقدم التهنئة وأشاد بمستوى الفريق وقدرات المدرب (زوران مانولوفيتش) وبأداء محمود علاء بشكل خاص".

وواصل "مكالمة رئيس الزمالك تمركزت حول المستوى الذي ظهر به محمود علاء ولم يطلب عودته كما يقال وأيضا لم نتطرق للحديث عن مروان عطية".

وشدد "محمود علاء تشعر وكأنه يلعب في نادي الاتحاد منذ سنوات ويقوم بدور مهم في غرفة الملابس".

وعن طلب التعاقد مع ثنائي الأهلي زياد طارق ومحمد محمود علق "لم نتقدم بطلب رسمي بشأن ضم محمد محمود زياد طارق. ولا أرحب بمبدأ الإعارة خلال الصفقات المقبلة. تعاقدنا مع محمود علاء على سبيل الإعارة لأننا كنا في حاجة ماسة لمدافع صاحب خبرات كبيرة بعد فشلنا في شراء محمود شبانة بصفة نهائية".

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com : "نفاضل بين عرضي الاتحاد وسموحة من أجل إعارة زياد طارق عقب موافقة كولر على رحيله".

وأضاف "سموحة الأكثر جدية في المفاوضات، وقدّم عرضا جيدا باستعارة اللاعب لمدة موسم ونصف تبدأ من يناير المقبل".

وأكمل "الاتحاد في الصورة أيضا وربما يدخل اللاعب في صفقة تبادلية للحصول على خدمات مروان عطية".

وارتبط اسم مروان عطية في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف الزمالك.

وخاض زياد طارق منذ تصعيده للفريق الأول 21 مباراة في الدوري والكأس الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

كما تواجد في قائمة الأهلي التي شاركت في كأس العالم للاندية 2021 وحصدها خلالها الفريق الميدالية البرونزية.