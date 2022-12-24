مواعيد مباريات السبت 24 ديسمبر 2022.. 4 مباريات في الدوري وتريزيجيه ضد فناربخشة

تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري بـ4 مباريات.

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الدوري المصري

يستضيف أسوان نظيره إنبي الساعة الثالثة إلا ربع مساء على ملعب أسوان عبر أون تايم سبورتس.

اللقاء سيكون بتعليق محمد الغياثي.

بينما يحل فاركو ضيفا على غزل المحلة في الخامسة ساء على ملعب غزل المحلة عبر أون تايم سبورتس 2.

المباراة بتعليق حاتم بطيشة.

ويستضيف حرس الحدود منافسه البنك الأهلي في الخامسة مساء على ملعب المكس عبر أون تايم سبورتس 3.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على فيوتشر في السابعة مساء على استاد الأهلي WE السلام عبر أون تايم سبورتس.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور بقيادة محمود حسن "تريزيجيه" ضد فناربخشة في تمام الساعة السادسة مساء.

ويواجه قاسم باشا نظيره سيفاس سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا.

الدوري الإماراتي

ويشهد الدوري الإماراتي قمة مرتقبة بين العين والوصل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد طحنون بن محمد ويذاع اللقاء عبر أبو ظبي الرياضية.

فيما يلعب الجزيرة بقيادة أشرف بنشرقي ضد الظفرة على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ويذاع اللقاء عبر أبو ظبي الرياضية.