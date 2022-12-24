في الجول يكشف وجهتين محتملتين لـ زياد طارق "قد يدخل في مفاوضات ضم مروان عطية"

كشف مصدر من النادي الأهلي وجود منافسة بين سموحة والاتحاد لضم زياد طارق لاعب فريق الشباب، وأوضح الفارق في المفاوضات بينهما.

وغاب زياد طارق عن المشاركة مع الأهلي الموسم الحالي في جميع المسابقات بعدما لم تكتمل إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "نفاضل بين عرضي الاتحاد وسموحة من أجل إعارة زياد طارق عقب موافقة كولر على رحيله".

وأضاف "سموحة الأكثر جدية في المفاوضات، وقدّم عرضا جيدا باستعارة اللاعب لمدة موسم ونصف تبدأ من يناير المقبل".

وأكمل "الاتحاد في الصورة أيضا وربما يدخل اللاعب في صفقة تبادلية للحصول على خدمات مروان عطية".

وارتبط اسم مروان عطية في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف الزمالك.

وخاض زياد طارق منذ تصعيده للفريق الأول 21 مباراة في الدوري والكأس الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

كما تواجد في قائمة الأهلي التي شاركت في كأس العالم للاندية 2021 وحصدها خلالها الفريق الميدالية البرونزية.