أوناحي يكشف كيف سيختار فريقه القادم

كشف عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب وأنجيه الفرنسي كيف سيحدد هوية الفريق الذي يود الانتقال له مستقبلا.

وتألق أوناحي البالغ 22 عاما وساهم في وصول المربع لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وقال أوناحي لموقع النادي الرسمي: "أخبرت رئيس النادي أن المشروع الرياضي يأتي أولا، ليس لدي دوري أو وجهة محددة، أريد قبل كل شيء تقييم المشروع الرياضي".

وأضاف "أعلم أنني أريد التقدم في النادي الذي سأنتقل له، وأريد أن أكون واضحا مع الجميع، لا أفضل أي دوري، أريد مشروعا رياضيا حقيقيا حيث سأنضم".

وارتبط اسم أوناحي بالعديد من الفرق وأبرزها برشلونة ونابولي وليستر سيتي في الآونة الأخيرة.

وسبق أن صّرح الجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي قائلا: "أوناحي سيكون من أوائل اللاعبين المغادرين وذلك محزن لنا لأننا سنحتاج إليه، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة وإن كان الأمر يزعجني قليلا".

وواصل "المعلومة التي تحدثت عن 45 مليون يورو كانت خاطئة. لم نصل إلى هذا الرقم. العروض تتراوح بين 25 و35 مليون يورو بدون الإضافات. سنرى أين ستتجه المفاوضات بما يحقق مصالح النادي وطموحات اللاعب معا".