المشرف على الكرة في الداخلية: نستحق الفوز على بيراميدز.. ونثق في رضا شحاتة

شدد عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية على ثقة ناديه في رضا شحاتة مدرب الفريق.

وحقق الداخلية فوزه الأول في الموسم بقلب تأخره على بيراميدز لفوز بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال الدسوقي عبر أون تايم سبورتس 2: "الفريق يقدم مستويات جيدة خاصة في آخر 3 مباريات وليس في مباراة اليوم فقط. التوفيق حالفنا أمام بيراميدز ونستحق الفوز".

وأضاف "رضا شحاتة بدأ في تكوين فريق يضم لاعبين صغار ومع كل مباراة تزيد نسبة الانسجام وفكر المدرب يصل إلى اللاعبين بشكل أفضل".

"لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة ومع المباريات ستتحسن نتائج الفريق ونتمنى أن تكون مباراة بيراميدز بداية نحو ذلك".

فوز الداخلية الأول له في الدوري الموسم الجاري وهو الـ 50 للفريق في سابع مواسمه بالمسابقة وسط الكبار خلال 203 مباراة.

وحقق رضا شحاتة فوزه الثاني على بيراميدز بعدما حقق من قبل الفوز رفقة الجونة، وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

بذلك أصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

رضا شحاتة قال عبر أون تايم سبورتس بعد نهاية اللقاء: "الفوز مهم جدا وكان من المفترض أن يكون ثاني انتصار لنا في الدوري بعد مباراة فاركو لكن الحكم حينها ألغى لنا هدفا في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "أهم شيء عقب الفوز هو أن يصدق اللاعبون قدرتهم على تحقيق الفوز، وهو أول شيء أخبرتهم به بعد نهاية اللقاء، قلت لهم إنهم فريق جيد وعلينا أن نصدق أنفسنا ونلعب على إمكانياتنا من أجل أن ننافس".

وواصل "أمام بيراميدز أردت تدوير التشكيل بإراحة 3-4 أسماء لأنني امتلك قائمة صغيرة ومن أجل المباريات المقبلة".

وأكمل "هدف بيراميدز جاء من خطأ ساذج وما استفزني إنه جاء بعد انفراد أهدره سمير فكري".

وأردف "البدلاء في مباراة اليوم صنعوا الفارق، وقررنا المخاطرة وحققنا الفوز بفضلهم".

وتابع "سأواصل العمل مع المجموعة الحالية على الحالة الدفاعية وكيفية تنفيذ المرتدات، والفوز سيجعلنا في المباريات المقبلة أكثر هدوءا ويساعدنا على العمل على المستوى الفردي".

وارتقى الداخلية 4 مراكز بعدما وصل رصيده لـ 7 نقاط.

فيما تكبد بيراميدز خسارته الثانية في الموسم وتراجع للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.