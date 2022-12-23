تقرير: دي ماريا يحسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - فرنسا

كشفت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية عن مستقبل أنخيل دي ماريا نجم المنتخب وجناح يوفنتوس الإيطالي على الصعيد الدولي.

وبحسب التقرير، فإن دي ماريا البالغ من العمر 34 عاما قرر الاستمرار مع المنتخب، مؤجلا خطط الاعتزال الدولي.

ولعب دي ماريا دورا هاما في تتويج البلاد بـ 3 ألقاب في آخر عامين.

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وسجل الجناح هدف الفوز وهدف المباراة الوحيد أيضا في نهائي كوبا أمريكا 2021 أمام البرازيل على ملعب الماراكانا.

أيضا سجل دي ماريا في فوز الأرجنتين على إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد في "فيناليسيما" التي أقيمت بين بطلي أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأخيرا سجل أنخيل الهدف الثاني في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، في المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح.

ورغم أنه وصل إلى مونديال قطر مصابا، لعب دي ماريا 5 مباريات في كأس العالم وسجل هدفا وصنع اثنين.

وانتشرت عدة افتراضات بنهاية مسيرة دي ماريا الدولية رفقة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وقائد المنتخب، ولكن فيما يبدو حاليا، سيستمر الثنائي بقميص الألبيسيليستي لبعض الوقت.

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