صاحب ثنائية الفوز.. رشيد أحمد رجل مباراة الداخلية وبيراميدز

حصد رشيد أحمد جائزة رجل مباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقلب النيجيري الشاب بعد مشاركته كبديل تأخر فريقه بنتيجة 1-0 لفوز بنتيجة 2-1.

وشارك رشيد في الدقيقة 60 وساهم بتسجيل هدفين من صناعة البديل الآخر سمير فكري.

وأصبح رشيد رابع لاعب من الداخلية الذي يفوز بجائزة رجل المباراة بعد كل من كريستوفر جون وحسين رجب وأحمد سيد عبد النبي.

ماذا قدم رشيد أحمد أمام بيراميدز؟

دقائق: 30

أهداف: 2

تسديدات: 2

تمريرات صحيحة: 3 من 5

لمس الكرة: 9

فوز بصراعات هوائية: 1 من 3

ارتكاب أخطاء: 1

فوز الداخلية الأول له في الدوري الموسم الجاري وهو الـ 50 للفريق في سابع مواسمه بالمسابقة وسط الكبار خلال 203 مباراة.

وحقق رضا شحاتة فوزه الثاني على بيراميدز بعدما حقق من قبل الفوز رفقة الجونة، وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

بذلك أصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

وارتقى الداخلية 4 مراكز بعدما وصل رصيده لـ 7 نقاط.

فيما تكبد بيراميدز خسارته الثانية في الموسم وتراجع للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.