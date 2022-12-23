اتحاد الكرة يعلن عن اجتماع طارئ بسبب أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 21:14

كتب : أحمد الخولي

ميندوجا - الترسانة

في أول تحرك رسمي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اجتماع طارئ للجنة مسابقات القسم الثاني، وذلك بخصوص مباراة الترسانة والسكة الحديد في دوري الدرجة الثانية.

وجاء في بيان مقتضب:

قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طارئ غدا السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

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وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد بسبب اعتراض مسؤولي الترسانة، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف.

وأوضح طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أسباب إلغاء مباراة فريقه ضد السكة في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، وهدد بالانسحاب حال احتساب نقاط اللقاء الثلاث لصالح منافسه.

وصرّح طارق سعيد لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة الترسانة والسكة الحديد؟ ما حدث فضيحة من حكم اللقاء، لم يحتسب ركلتي جزاء للترسانة واحتسب ركلة جزاء وهمية للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة".

وأوضح "اعترضنا عليه وتوقفت المباراة وعندما عاد لاستكمال المباراة ورفض نادي السكة استكمالها قرر إلغاء اللقاء".

وأكمل "هذا ظلم لنادي الترسانة ولم نتعدي على أحد، وتواصلنا مع أعضاء اتحاد الكرة للدفاع عن حقنا".

وأتم "القرار المتوقع إعادة المباراة وإذا حدث قرار باحتساب المباراة لصالح السكة الحديد سننسحب من المسابقة".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل من وجهة نظرهم:

ويحتل السكة والترسانة المركزين الرابع والخامس على الترتيب وفي رصيد كلاهما 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر القناة.

وتعرض القناة للخسارة الأولى له في الموسم بالسقوط ضد وادي دجلة بهدف محمود دياسطي من ركلة الجزاء.

الترسانة السكة الحديد دوري الدرجة الثانية اتحاد الكرة
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