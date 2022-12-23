5 دقائق تكفي.. الداخلية يحقق فوزه الـ 50 في الدوري على حساب بيراميدز

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 21:13

كتب : إسلام أحمد

الداخلية - بيراميدز

حقق الداخلية انتصارا مفاجئا على بيراميدز وفوزه الأول في الموسم بنتيجة 2-1 على استاد بتروسبورت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

تقدم بيراميدز بهدف فاخري لاكاي، وقلب الداخلية النتيجة عن طريق رشيد أحمد.

فوز الداخلية الأول له في الدوري الموسم الجاري وهو الـ 50 للفريق في سابع مواسمه بالمسابقة وسط الكبار خلال 203 مباراة.

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وحقق رضا شحاتة فوزه الثاني على بيراميدز بعدما حقق من قبل الفوز رفقة الجونة، وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

بذلك أصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

وارتقى الداخلية 4 مراكز بعدما وصل رصيده لـ 7 نقاط.

فيما تكبد بيراميدز خسارته الثانية في الموسم وتراجع للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

التشكيل

قاد مصطفى فوزي هجوم الداخلية، فيما عاد محمد خليفة نصير لمجاورة محمد نجيب في خط الدفاع.

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بينما غاب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في اللقاء.

وبدأ تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز اللقاء بثنائية هجومية مكونة من فاخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

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وصف المباراة

تحصل مصطفى فوزي على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة بعد تدخل قوي على لاعب بيراميدز.

استمر استحواذ بيراميدز على الكرة لكن دون أي تهديد لمرمى رضا السيد.

أخطر فرص الشوط الأول جاءت في الدقيقة 42 خروج خاطئ من رضا السيد استغله إسلام عيسى وأرسل عرضية إلى فاخري لاكاي الذي سدد رأسية والمرمى خالي لكن كرته مرت بجوار القائم.

شوط أول انتهى بتسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة من نصيب بيراميدز واستحواذ وصل لـ 72%.

في الشوط الثاني شارك سمير فكري بدلا من كريستوفر جون مع بداية الـ 45 دقيقة الأخيرة.

أهدر سمير فكري فرصتين في الدقيقتين 49 و56، الأولى تصدى لها الحارس والثانية مرت بجوار القائم.

فرصتا سمير فكري المهدرتان عوقب بسببها فريقه مباشرة في الدقيقة 58.

عرضية من مصطفى فتحي من الجهة اليمنى أودعها فاخري لاكاي في الشباك كاتبا التقدم لبيراميدز.

شارك رشيد أحمد مهاجم الداخلية النيحيري ولم ينتظر كثيرا.

عرضية من الجهة اليسرى من سمير فكري وصلت لرشيد الذي تسلم الكرة من داخل منطقة الست ياردات دون أي رقابة وسدد في الشباك في الدقيقة 73.

وبعد 5 دقائق وبنفس الطريقة سجل رشيد أحمد في شباك أحمد الشناوي بعدعرضية من سمير فكري.

ضغط بيراميدز بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل، رضا السيد تألق في التصدي لانفراد فاخري لاكاي في الدقيقة 86 تابعها مصطفى فتحي لكن رضا تألق أكثر وارتطمت الكرة بيده ثم العارضة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تألق رضا السيد من جديد بعدما منع تسديدة لاكاي من داخل الست ياردات بقدمه، فيما جاءت متابعة بلاتي توريه أعلى العارضة لينتهي اللقاء بفوز الداخلية الأول في الموسم.

الداخلية بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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