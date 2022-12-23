السادس من زعيم الثغر.. أحمد عيد رجل مباراة الاتحاد وسيراميكا

حصد أحمد عيد جائزة رجل مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وانتصر زعيم الثغر على سيراميكا بهدف دون رد سجله أحمد عيد في الدقيقة الثانية.

وبات عيد سادس لاعب من الاتحاد يحصد الجائزة بعد كل من أوستن أموتو (2) وصبري رحيل ومورو ساليفو والمهدي سليمان.

ماذا قدم عيد ضد سيراميكا؟

دقائق: 76

أهداف: 1

تسديدات: 1

تمريرات صحيحة: 12 من 22

دقة تمرير: 55%

صناعة فرص: 1

مراوغات ناجحة: 2 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 6

ولأول مرة يحقق الاتحاد الفوز على سيراميكا كليوباترا، المواجهات الخمس السابقة في الدوري والكأس عرفت فوز سيراميكا مرتين والتعادل في 3 مناسبات.

وبذلك حقق الاتحاد ثاني أفضل انطلاقه له بالدوري المصري منذ بداية الألفية، بعد أول 9 مباريات بحصد 18 نقطة من 6 انتصارات و3 هزائم.

وتعد الانطلاقة الأفضل لزعيم الثغر بعد أول 9 مباريات في موسمي 2003-2004 و2019-2020 حقق خلالها الفريق 20 نقطة وأنهى الموسم خامسا وعاشرا على الترتيب.

وأصبح الاتحاد في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

بينما تراجع سيراميكا للمركز الثامن برصيد 11 نقطة.