وقع عليها 200 ألف.. عريضة لإعادة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين

ظهرت عريضة إلكترونية وقع عليها أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن لإعادة نهائي كأس العالم 2022 الذي انتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا.

وانطلقت هذه العريضة على موقع "ميه أوبينيون" الفرنسي للمطالبة بإعادة نهائي استاد لوسيل مرة أخرى، اعتراضا على هدفي الأرجنتين الأول والثاني.

وبحسب أصحاب الدعوة للتوقيع، فإن ركلة الجزاء التي نالها أنخيل دي ماريا بتدخل عثمان ديمبيلي لم تكن صحيحة، والتي سجل منها ليونيل ميسي الهدف الأول.

أيضا يطالبون باحتساب مخالفة ضد كريستيان روميرو لصالح كيليان مبابي في بداية الهدف الثاني الذي سجله دي ماريا.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم الوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 1986، ليحرم الديوك من الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ورفع ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الكأس الذهبية وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، فيما توج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف، بينهم 3 "هاتريك" في المباراة النهائية.

يذكر أنها ليست الاستجابة الفرنسية الأولى من نوعها، حيث ظهرت عريضة مشابهة بعد الخروج من يورو 2020 على يد سويسرا بركلات الترجيح، زاعمة أن يان سومر حارس مرمى سويسرا تقدم عن خط المرمى قبل التصدي لركلة مبابي.