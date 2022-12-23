وقع عليها 200 ألف.. عريضة لإعادة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

ركلات الترجيح - الأرجنتين - فرنسا

ظهرت عريضة إلكترونية وقع عليها أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن لإعادة نهائي كأس العالم 2022 الذي انتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا.

وانطلقت هذه العريضة على موقع "ميه أوبينيون" الفرنسي للمطالبة بإعادة نهائي استاد لوسيل مرة أخرى، اعتراضا على هدفي الأرجنتين الأول والثاني.

وبحسب أصحاب الدعوة للتوقيع، فإن ركلة الجزاء التي نالها أنخيل دي ماريا بتدخل عثمان ديمبيلي لم تكن صحيحة، والتي سجل منها ليونيل ميسي الهدف الأول.

أخبار متعلقة:
"أثرت على تشواميني ذهنيا".. مارتينيز يواصل الاستهزاء بلاعبي فرنسا مدافع فرنسا السابق: مارتينيز أكثر رجل كريه.. وبونو استحق جائزة أفضل حارس جناح فرنسا يتحدث بعد تعرضه لإهانات عنصرية عقب نهائي كأس العالم الكشف عما قاله ديشامب ومبابي للاعبي فرنسا بين شوطي نهائي كأس العالم

أيضا يطالبون باحتساب مخالفة ضد كريستيان روميرو لصالح كيليان مبابي في بداية الهدف الثاني الذي سجله دي ماريا.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم الوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 1986، ليحرم الديوك من الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ورفع ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الكأس الذهبية وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، فيما توج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف، بينهم 3 "هاتريك" في المباراة النهائية.

يذكر أنها ليست الاستجابة الفرنسية الأولى من نوعها، حيث ظهرت عريضة مشابهة بعد الخروج من يورو 2020 على يد سويسرا بركلات الترجيح، زاعمة أن يان سومر حارس مرمى سويسرا تقدم عن خط المرمى قبل التصدي لركلة مبابي.

منتخب فرنسا منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم قطر 2022 كأس العالم 2022 كأس العالم
نرشح لكم
"لم يحققوا الهدف وهناك تحيز لكرة القدم".. غضب يواجه مكافآت لاعبي السنغال بعد كأس العالم تقرير: دي ماريا يحسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين تين هاج: ليساندرو يحتفل بكأس العالم ولكن هناك ما عليه أن يفهمه وزيرة الرياضة الفرنسية تندد بأفعال لاعبي الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم 48 لقطة غريبة في كأس العالم 2022 (2) "أثرت على تشواميني ذهنيا".. مارتينيز يواصل الاستهزاء بلاعبي فرنسا ريتشارلسون يفوز بأفضل هدف في كأس العالم 2022 حوار - الركراكي: منتخب البرازيل لم يقدم عرضا لتدريبه.. وأتمنى تحقيق حلمين
أخر الأخبار
أوناحي يكشف كيف سيختار فريقه القادم 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
المشرف على الكرة في الداخلية: نستحق الفوز على بيراميدز.. ونثق في رضا شحاتة 45 دقيقة | الكرة المصرية
"لم يحققوا الهدف وهناك تحيز لكرة القدم".. غضب يواجه مكافآت لاعبي السنغال بعد كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير برتغالي: مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول لضم إنزو فيرنانديز ساعة | الدوري الإنجليزي
النجم الساحلي: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم الضاوي ساعة | ميركاتو
نادي السكة الحديد: لم نرفض استكمال لقاء الترسانة.. وننتظر قرار لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
إيمري: إيميليانو سيغيب عن مواجهة ليفربول.. وسأتحدث معه عن احترام الخصوم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مانولوفيتش: مواجهة بيراميدز ستكون الأصعب.. وهذا ما وعدت به إدارة الاتحاد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 3 ما هو فيروس الإبل الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم 4 رئيس الرجاء: نتمسك بحقنا في المشاركة بـ كأس العالم للأندية